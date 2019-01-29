2019-01-29T09:17:35+03:00
Общество

В Рязанской области заявили о снижении вредных выбросов в атмосферу

Также, по словам природоохранного прокурора, уменьшилось загрязнение неочищенными сточными водами
Антон КОНОВАЛОВ
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28 января встретились губернатор Рязанской области и Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов. О конкретных проблемах, которых коснулись руководители, региональное правительство предпочло не говорить подробно, зато привело «красивую» статистику.

- За год на 3,8% снизился объем вредных выбросов в атмосферу. Это серьезное достижение, - цитирует Селифанова ryazangov.ru.

Также рязанцам не преминули рассказать, что за 2018-й показатель загрязнения среды неочищенными сточными водами уменьшился на 10%. На встрече прозвучала информация о запланированном на 2019 год открытии вблизи Рязани станции по приему таких стоков. По словам прокурора, это должно снизить количество нарушений, допущенных ассенизаторами.

- Рязанская область - один из немногих регионов, где занимаются решением проблемы утилизации жидких бытовых отходов, - приводит слова Селифанова кабмин.

Напомним, одной из самых резонансных нерешенных экологических проблем остается работа завода по производству спиртовых продуктов, чей ущерб экосистеме оценен в 3,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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