В лесном краю Рязанской области сгорел жилой дом с сараем

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-29T08:27:40+03:00

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29 января в 2 часа 24 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Верея Клепиковского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Горел жилой деревянный дом размером 6х8 метров с железной крышей. Рядом с домом полыхал небольшой тесовый сарай, покрытый шифером. На пожар выехали два автомобиля и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы. Строения отстоять от огня не удалось — дом и сарай сгорели, Площадь пожара составляет 63 кв. метра. К сожалению, имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU