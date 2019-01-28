В Рязани на одном перекрестке за два дня произошло семь ДТП
В группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube выложили подборку дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Рязани на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе за минувшие выходные – 26-27 января.
За два дня видеокамеры зарегистрировали семь ДТП с причинением материального ущерба. Происшествия обошлись без пострадавших. Основной причиной автоаварий стало излишне скользкое дорожное покрытие.
Отметим, что 23 января в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте» появилась информация о потопе на данном перекрестке. А 25 января появилась первые жертвы льда на дороге.
Подборка ДТП на перекрестке в Рязани. ..
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