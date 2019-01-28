2019-01-28T19:01:14+03:00
Происшествия

В Рязани на одном перекрестке за два дня произошло семь ДТП

Причина аварий – излишне скользкая дорога
Поделиться:
Изменить размер текста:

В группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube выложили подборку дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Рязани на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе за минувшие выходные – 26-27 января.

За два дня видеокамеры зарегистрировали семь ДТП с причинением материального ущерба. Происшествия обошлись без пострадавших. Основной причиной автоаварий стало излишне скользкое дорожное покрытие.

Отметим, что 23 января в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте» появилась информация о потопе на данном перекрестке. А 25 января появилась первые жертвы льда на дороге.

Подборка ДТП на перекрестке в Рязани. ..

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области продолжат выдавать региональный маткапитал
Ездить в наркодиспансер для справки на вождение рязанцам больше не придется
Рязанец Вячеслав Свечников отметился призовым местом на этапе чемпионата России по автокроссу
Суд вынес приговор мужчине, «заминировавшему» рязанскую школу
Рязанские школьники могут попасть в Артек с помощью творческого конкурса
В понедельник утром на трассе Рязань – Спас-Клепики произошло ДТП с пострадавшими
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязани стала расти быстрее
В Рязани дворы затопило из-за прорыва водопровода
Самый старший участник рязанской лыжной гонки разменял девятый десяток
Во вторник холодную воду отключат на четырех улицах Рязани
В курортном селе под Рязанью произошло ДТП
Три человека пострадали в столкновении ВАЗ и Scania в Рязанской области
Воскресным утром после столкновения с фурой погиб водитель из Рязани (фото)