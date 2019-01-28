В Рязанской области продолжат выдавать региональный маткапитал
Региональный материнский капитал в Рязанской области при рождении третьего ребенка и последующих детей продолжат выдавать как минимум до конца 2021 года. Такие изменения в законодательство местные парламентарии обсудили на заседании комитета по социальным вопросам 28 января.
Как уточняет пресс-служба областной думы, ранее аналогичное решение было принято на федеральном уровне.
Дополнительная мера социальной поддержки существует с 2012-го, и в действующей редакции документа сроком окончания ее действия обозначено 31 декабря 2019 года. Размер выплаты превышает 62 тысячи рублей и ежегодно индексируется законом о бюджете региона.