В Рязанской области продолжат выдавать региональный маткапитал

28 Янв. 17:50 2019-01-28T18:36:20+03:00

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Региональный материнский капитал в Рязанской области при рождении третьего ребенка и последующих детей продолжат выдавать как минимум до конца 2021 года. Такие изменения в законодательство местные парламентарии обсудили на заседании комитета по социальным вопросам 28 января.

Как уточняет пресс-служба областной думы, ранее аналогичное решение было принято на федеральном уровне.

Дополнительная мера социальной поддержки существует с 2012-го, и в действующей редакции документа сроком окончания ее действия обозначено 31 декабря 2019 года. Размер выплаты превышает 62 тысячи рублей и ежегодно индексируется законом о бюджете региона.