Ездить в наркодиспансер для справки на вождение рязанцам больше не придется

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-28T17:10:35+03:00

От путешествия по адресу «на край света» наконец освобождены тысячи людей. Ежегодно

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28 января региональный минздрав опубликовал сообщение, которого ждали несколько поколений рязанцев: получить справку от нарколога и психиатра, необходимую при выдаче водительских прав, теперь можно не посещая, мягко говоря, отдаленные от центра города диспансеры – психоневрологический и наркологический.

С 1 февраля в одном месте – на улице МОГЭС, дом 3б – можно будет:

– пройти медкомиссию в формате «Единого окна» – с участием: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, невролога, отоларинголога и терапевта;

– получить медицинскую справку на вождение;

– получить медицинскую справку на владения оружием.

Напомним, здесь, в непосредственной близости от Первомайского проспекта, расположено Отделение медосвидетельствования на наркотики и алкоголь областного наркодиспансера.

Справки по телефону +7 (4912) 44-15-15.