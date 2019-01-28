Ездить в наркодиспансер для справки на вождение рязанцам больше не придется
28 января региональный минздрав опубликовал сообщение, которого ждали несколько поколений рязанцев: получить справку от нарколога и психиатра, необходимую при выдаче водительских прав, теперь можно не посещая, мягко говоря, отдаленные от центра города диспансеры – психоневрологический и наркологический.
С 1 февраля в одном месте – на улице МОГЭС, дом 3б – можно будет:
– пройти медкомиссию в формате «Единого окна» – с участием: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, невролога, отоларинголога и терапевта;
– получить медицинскую справку на вождение;
– получить медицинскую справку на владения оружием.
Напомним, здесь, в непосредственной близости от Первомайского проспекта, расположено Отделение медосвидетельствования на наркотики и алкоголь областного наркодиспансера.
Справки по телефону +7 (4912) 44-15-15.
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