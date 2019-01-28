Рязанец Вячеслав Свечников отметился призовым местом на этапе чемпионата России по автокроссу

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-28T16:14:11+03:00

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В минувшие выходные в Воронеже прошел первый этап чемпионата России по автокроссу. В зачетной группе грузовых автомобилей ЗИЛ-130 (Т4-3) на старт вышел чемпион страны 2018 года рязанец Вячеслав Свечников.

В итоговом протоколе Свечников смог подняться на третью строчку. Первые два места заняли москвичи Станислав Сафонов и Игорь Атаев.

Там же, в Воронеже, состоялся первый этап кубка Российской автомобильной федерации на грузовичках «Газель» (Т4-1). Третье место в заездах занял Андрей Чугунов из Рязани.

Следующий этап чемпионата России в грузовых дисциплинах пройдет 11-12 мая в Рязани.

Также в минувшие выходные соревнования по автомобильному кроссу (но не имующие официального статуса) прошли в подмосковком Егорьевке. Победу в зачетной группе Д2-Н (передний привод) здесь одержал рязанец Станислав Евсенин. В зачетной группе Д2-классика (задней привод) серебряную медаль завоевал спортсмен из Михайлова (Рязанская область) Юрий Морозов.