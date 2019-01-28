2019-01-28T15:00:14+03:00
Общество

Рязанские школьники могут попасть в Артек с помощью творческого конкурса

Все работы можно отправить через интернет
Мария БЛИНОВА
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Почта России объявляет о старте творческого детского конкурса «Открой свою Дверь синего цвета»: победители смогут стать почтовыми комиссарами лагерей Артека.

В рамках проекта действует единственная в мире детская почта, обеспечивающая обмен почтовых отправлений между девятью лагерями Артека. Детская почта имеет формат деловой игры, в которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть роль особых артековских почтальонов – почтовых комиссаров.

В 2019 году в каждой из 15 артековских смен появятся от 10 до 15 почтовых комиссаров – победителей конкурса «Открой свою Дверь синего цвета». К участию приглашаются дети 14-16 лет, которые могут попробовать свои силы в трех номинациях:

– «Почтовая марка Артека»: в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Youtube с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии нужно разместить фотографию эскиза почтовой марки, посвященной 100-летию Артека. Эскиз можно выполнить в любой изобразительной технике;

– «Мое письмо почтальону 2119 года»: участник размещает в там же текстовую работу, концептуально оформленную как письмо сотруднику Почты России будущего;

– «Я САМАЯ подходящая кандидатура!»: нужно направить в виде презентации в формате PowerPoint на электронный адрес vesti@russianpost.ru презентацию своих личностных качеств, которые (по мнению участника) помогут ему выполнять обязанности почтового комиссара одного из лагерей Артека. Презентация может содержать как тексты, так и фото.

Подробнее о конкурсе и проекте здесь. Положение конкурса «Дверь синего цвета» здесь.

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