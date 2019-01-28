В понедельник утром на трассе Рязань – Спас-Клепики произошло ДТП с пострадавшими
Травмы получили два человека
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
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Утром в понедельник (в 7.30), 28 января, на 10-м километре автодороги Спас-Клепики – Рязань произошло ДТП, в котором пострадали люди. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan, направлявшийся в сторону областного центра, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения… Произошло столкновение с иномаркой Nissan Almera.
Издательство «Пресса» сообщает, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека. По факту автоаварии проводится проверка.
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