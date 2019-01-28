2019-01-28T14:14:31+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязани стала расти быстрее

В 14 образовательных учреждениях по области приостанавливали учебу из-за повышенной заболеваемости
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани увеличились темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом, констатирует Роспотребнадзор по итогам еженедельного мониторинга. Отмечается, что за счет детей, которые заражаются чаще, пороговые значения в областном центре превышены, хоть и незначительно.

Если же говорит о регионе в целом, то ситуация близка к средней для 21-27 января:

- По области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей неделе соответствовал недельному эпидемическому порогу, - говорится в релизе.

Также Роспотребнадзор отмечает, что учебный процесс из-за карантина частично приостанавливался в 14 образовательных учреждениях.

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