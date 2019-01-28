В Рязани дворы затопило из-за прорыва водопровода

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-28T13:19:49+03:00

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На улице Тимакова в Рязани произошла авария на водопроводе. Как сообщил местный житель в одном из городских сообществ, вода начала заливать дворы домов 8 и 10 еще несколько дней назад, однако ликвидировать прорыв коммунальные службы стали не сразу. По словам автора, из-за разлившейся воды у домов образовалась каша, в которой застряли как минимум два автомобиля.

О том, что «Водоканал» работает на месте случившегося, пресс-служба администрации сообщила в понедельник, 28 января. По официальной информации, 10-й дом отключен от водоснабжения до 16.30.