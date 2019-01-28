2019-01-28T12:58:43+03:00
Спорт

Самый старший участник рязанской лыжной гонки разменял девятый десяток

На минуточку: дистанция для мужчин на этом турнире – два десятка километров
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В минувшее воскресенье, 27 января, в Тумском лесопарке состоялись лыжные гонки среди ветеранов и любителей этого вида спорта, сообщает издательство «Пресса». Турнир прошел в Клепиковском районе уже в 31 раз.

Погода было нелетная – мороз и сильный ветер, однако участников это не остановило: в общей сложности на лыжню вышли 46 спортсменов из Рязани, Новомичуринска, Тамбова и Санкт-Петербурга. Мужчины должны были преодолеть дистанцию в 20 км, женщины – 15 км.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Трассу, по словам и организаторов, и участников, здесь подготовили отменную: спуски, подъемы и повороты – все на месте.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Самый старший участник рязанец Николай Кизилов отметил уже 84-й день рождения и в своей возрастной категории он был единственным лыжником.

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