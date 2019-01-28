Во вторник холодную воду отключат на четырех улицах Рязани
ХВС не будет 7 часов
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Во вторник, 29 января, на четырех улицах Рязани отключат холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключение вызвано ремонтными работами на водопроводе, уточнили в Муниципальном предприятии «Водоканал города Рязани».
С 9 утра до 16 часов дня холодной воды не будет по адресам:
– улица Луковская, дома с 43 по 85
– улица Луговая, дома с 36 по 66
– улица Заречная, дома со 2 по 12
– улица Северная, дома со 2 по 12.
Напомним, телефон диспетчерской МП «Водоканал города Рязани»: +7 (4912) 41-06-25.