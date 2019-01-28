Во вторник холодную воду отключат на четырех улицах Рязани

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-28T12:17:00+03:00

ХВС не будет 7 часов

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Во вторник, 29 января, на четырех улицах Рязани отключат холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключение вызвано ремонтными работами на водопроводе, уточнили в Муниципальном предприятии «Водоканал города Рязани».

С 9 утра до 16 часов дня холодной воды не будет по адресам:

– улица Луковская, дома с 43 по 85

– улица Луговая, дома с 36 по 66

– улица Заречная, дома со 2 по 12

– улица Северная, дома со 2 по 12.

Напомним, телефон диспетчерской МП «Водоканал города Рязани»: +7 (4912) 41-06-25.