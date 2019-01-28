В курортном селе под Рязанью произошло ДТП

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-28T11:45:55+03:00

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В субботу, 26 января, в селе Ласково Рязанского района произошло ДТП, в котором пострадала 48-летняя женщина. По предварительной информации, 26-летний житель района, управляя автомобилем Hyundai Accent, неверно оценил погодные условия и сцепление колес с дорожным покрытием. Его машина потеряла управление и врезалась в другую иномарку – Chevrolet. Вторым автомобилем управлял 51-летний мужчина. В аварии пострадала пассажирка Chevrolet.

Издательство «Пресса» сообщает, что медицинская помощь ей была оказана на месте происшествия.