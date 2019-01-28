Три человека пострадали в столкновении ВАЗ и Scania в Рязанской области
Водитель легковушки из Пензенской области выехал на встречную полосу
Фото: 62.мвд.рф
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27 января в Сасовском районе случилось ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Scania. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, инцидент произошел примерно в 20.30.
Уточняется, что легковушка под управлением 45-летнего жителя Пензенской области выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. В результате водитель ВАЗ и двое его пассажиров были госпитализированы. Управлявший Scania 57-летний мужчина из Ульяновской области не пострадал.
Всего за сутки в 9 ДТП на территории региона 1 человек погиб и 12 получили различные травмы.
Фото: 62.мвд.рф