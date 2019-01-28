2019-01-28T10:57:10+03:00
Происшествия

Воскресным утром после столкновения с фурой погиб водитель из Рязани (фото)

Мужчине было 64 года
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В воскресенье, 27 января в 8.07 в Рязани произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случила на 200 км трассы М5 «Урал».

64-летний рязанец на автомобиле Nissan Sentra, выезжая с второстепенной дороги, врезался грузовик MAN с полуприцепом. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

За пятницу и выходные дни это единственная авария с погибшим. Еще в восьми авариях, случившихся в регионе за последние три дня, люди получили травмы, но остались живы.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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