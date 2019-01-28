2019-01-28T11:28:21+03:00
Общество

В рязанской глубинке в состязаниях формата «Стенка на стенку» выяснили, кто сильнее (фото)

Оказалось – команда из села Чернава
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В минувшую субботу, 26 января, в Милославском районе прошли четвертые «Алексееевские забавы» – состязания силачей, посвященные двукратному олимпийскому чемпиону, тяжелоатлету Василию Алексееву. На турнир собрались семь команд: три из Милославского района и по одной из Скопина, Александро-Невского, Пронского и Кораблинского районов, сообщает издательство «Пресса».

Среди испытаний были перетягивание каната, эстафета с колесом, «Стенка на стенку». Кроме этого силачи таскали канистры с водой, а под конец турнира – бились мешками на бревне.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Сильнейшими в итоге оказались местные – команда из села Чернава. «Серебро» у скопинских полицейских, третье место заняли силачи Александро-Невского района.

Победители из Чернавы. Фото: Издательство «Пресса».

Победители из Чернавы. Фото: Издательство «Пресса».

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