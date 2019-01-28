В рязанской глубинке в состязаниях формата «Стенка на стенку» выяснили, кто сильнее (фото)
В минувшую субботу, 26 января, в Милославском районе прошли четвертые «Алексееевские забавы» – состязания силачей, посвященные двукратному олимпийскому чемпиону, тяжелоатлету Василию Алексееву. На турнир собрались семь команд: три из Милославского района и по одной из Скопина, Александро-Невского, Пронского и Кораблинского районов, сообщает издательство «Пресса».
Среди испытаний были перетягивание каната, эстафета с колесом, «Стенка на стенку». Кроме этого силачи таскали канистры с водой, а под конец турнира – бились мешками на бревне.
Фото: Издательство «Пресса».
Фото: Издательство «Пресса».
Сильнейшими в итоге оказались местные – команда из села Чернава. «Серебро» у скопинских полицейских, третье место заняли силачи Александро-Невского района.
Победители из Чернавы. Фото: Издательство «Пресса».