На дороге в Рязанском районе загорелась фура – пострадал водитель

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-28T09:45:42+03:00

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В воскресенье, 27 января, в 13.00 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на дороге М-5 «Урал», сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Возгорание произошло на 180 км трассы – в Рязанском районе. Огонь возник в кабине фуры с тягачом. На место выехали два пожарных расчета. В итоге с огнем справиться удалось, грузовик поврежден на площади 4 кв. м.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС, водитель 1976 года рождения получил ожоги рук. Мужчине оказали медицинскую помощь – госпитализации не потребовалось.