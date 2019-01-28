2019-01-28T08:56:45+03:00
Спорт

Антон Шипулин выиграл биатлонный масс-старт под Рязанью

Трассу он охарактеризовал как «идеальную для любительского спорта и молодых ребят»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/rzn_biathlonФото: vk.com/rzn_biathlon
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27 января известный биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин, объявивший о завершении профессиональной карьеры в 2018 году, выиграл биатлонный масс-старт под Рязанью. Днем ранее он поучаствовал в эстафете, сообщили в группе биатлонного комплекса «Алмаз», принимавшего соревнования на призы корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

- Для любительского спорта и молодых ребят трасса идеальная, потому что нет крутых подъемов и перепадов. Это место, где можно совершенствовать технику и развивать навыки молодым спортсменам, - сказал Шипулин «Рязанским ведомостям».

В масс-старте вслед за некогда обладателем малого Кубка мира в этой дисциплине финишировали местный спортсмен Дмитрий Мысев и представитель Ульяновска Вадим Трефилов.

Фото: vk.com/rzn_biathlon

Фото: vk.com/rzn_biathlon

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