Антон Шипулин выиграл биатлонный масс-старт под Рязанью
27 января известный биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин, объявивший о завершении профессиональной карьеры в 2018 году, выиграл биатлонный масс-старт под Рязанью. Днем ранее он поучаствовал в эстафете, сообщили в группе биатлонного комплекса «Алмаз», принимавшего соревнования на призы корпорации «ТехноНИКОЛЬ».
- Для любительского спорта и молодых ребят трасса идеальная, потому что нет крутых подъемов и перепадов. Это место, где можно совершенствовать технику и развивать навыки молодым спортсменам, - сказал Шипулин «Рязанским ведомостям».
В масс-старте вслед за некогда обладателем малого Кубка мира в этой дисциплине финишировали местный спортсмен Дмитрий Мысев и представитель Ульяновска Вадим Трефилов.
Фото: vk.com/rzn_biathlon