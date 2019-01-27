2019-01-27T18:35:41+03:00
Общество

За год население Рязанской области сократилось на «два райцентра»

Кстати, приток мигрантов, вопреки расхожему мнению, восполнить эти потери давно не в силах
Мария БЛИНОВА
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Рязаньстат опубликовал предварительную оценку числа жителей региона на 1 января 2019 года. Позже, с поступлением всей информации, эти данные скорректируют, однако общая тенденция видна уже сейчас: на начало января в области 1,114 млн. человек. Годом ранее рязанцев было свыше 1,121 млн.

Если точнее – за год регион стал на 7162 человека меньше. Учитывая, что в поселках городского типа Ермишь и Александро-Невский живут примерно по 3700 человек, за 2018-й область потеряла примерно два этих райцентра.

По рождаемости и смертности за прошлый год пока есть информация только за 11 месяцев. Согласно этим данным, с января по ноябрь 2018-го в регионе родилось почти 9,5 тысяч младенцев, умерли за тоже время свыше 15,5 тысяч человек.

Вопреки распространенному мнению перекрыть этот разрыв за счет мигрантов не удастся. Такой стереотип, к слову, сложился, «благодаря» ряду СМИ: зная общую статистику по мигрантам, они публикуют/говорят лишь данные о приехавших, об уезжающих почему-то молчат.

В реальности подавляюще большинство людей, приезжающих в нашу область из стран СНГ, поработав, возвращаются на родину. Так, за январь-ноябрь остались у нас порядка тысячи мигрантов из СНГ: почти 4 тысячи человек приехали и около 3 тысяч уехали.

Однако даже это на общем числе жителей это не сказалось: примерно тысяча рязанцев за эти 11 месяцев покинули регион.

Кстати, из 1,114 млн. человек, живущих в области, практически половина обитает в Рязани – более 540 тысяч.

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