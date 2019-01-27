Этот хлеб обязательно нужно попробовать – в Рязани отметили снятие блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-27T16:12:12+03:00

Памятная акция на площади Победы прошла уже в четвертый раз

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27 января в Рязани на площади Победы прошла акция «Блокадный хлеб», приуроченная к 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Мероприятие, организованное региональным отделением «Волонтеров Победы» и региональным поисковым движением, состоялось в городе на Оке уже четвертый раз.

Красное знамя, как память о миллионах погибших на той страшной войне.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Память о жертвах тех страшных дней почтили минутой молчания. Прозвучали стихи и песни военной тематики. Но главное, рязанцы смогли попробовать хлеб, приготовленный Рязанским многопрофильным колледжем по рецептам зажатой в стальное кольцо Северной столицы.

125-граммов – детская суточная норма, 250-граммов – норма взрослого человека. Этот продукт тяжело назвать хлебом. Содержание заменителей муки в нем порой достигало 40 (!) процентов, добавлялись опилки и прочие органические продукты… Чтобы понять подвиг жителей Ленинграда, обязательно нужно попробовать этот хлеб!

Пуховый платок, встревоженный взгляд... Ради спасения этой красоты и отправлялись на фронт обычные русские парни.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Я был шокирован тем, что буквально на днях немецкое издание решило поучить нас, как следует относиться к блокаде Ленинграда, - делится руководитель регионального поискового движения Николай Стрелков. – Просто уму непостижимо… Когда российская молодежь проявляет инициативу в деле сохранения исторической памяти – это хорошо. Это, значит, нам всегда будет, что ответить таким вот «учителям».

Несмотря на то, что расстояние от Рязани до Санкт-Петербурга (Ленинграда) больше девяти сотен километров, во время Великой Отечественной войны судьбы многих жителей этих двух российских городов оказались сплетены в единый клубок.

Красноармеец Ирина.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Согласно документам Государственного архива Рязанской области только за период с 23 февраля по 1 мая 1942 года через станцию «Рязань» проследовали 110 эшелонов с эвакуированным населением Ленинграда, которыми были вывезены 217 тысяч человек. Кроме того, через наш город неорганизованными группами проследовали еще 13 656 жителей Северной столицы. С поездов были сняты 596 умерших ленинградцев, 521 человек отправлен в госпиталь, 93 ребенка, оставшихся без родителей, помещены в детские дома.

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