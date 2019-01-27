Рязанские синоптики распространили срочное метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 14:03 2019-01-27T14:03:12+03:00

Обещают снежные заносы и снижение видимости на дорогах

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Днем в воскресенье, 27 января, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По оперативной информации синоптиков, до конца суток и в ночь на понедельник, 28 января, в области продолжит идти снег, местами сильный. Ожидается метель.

Внимание: видимость при этом упадет до 1000 метров м меньше! Юго-восточный ветер усилится, порывы будут достигать 15 м/с. На дорогах гололедица, местами – снежные заносы.

Напомним, по предварительному прогнозу метеорологов, в понедельник нас ждут мокрый снег и метель.