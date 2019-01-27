Рязанский актер принят в труппу столичного МХАТ имени Горького

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-27T17:42:55+03:00

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Актер из скопинского молодежного театра «Предел» Михаил Сиворин вошел в труппу МХАТ имени Горького, сообщает издательство «Пресса».

Впервые Михаил вышел на сцену, когда ему было всего 10 лет. Это был первый спектакль театра «Предел», поставленный по пьесе Юрия Щекочихина – «Ловушка 46, рост 2».

Позже Михаил Сиворин окончил театральный факультет Саратовской Государственной консерватории имени Собинова. С 2006 года рязанец начал сниматься в кино и телевизионных сериалах: «Цыганки», «Мажор-3», «Моя звезда», «Стиляги». При этом Михаил продолжал участвовать в проектах руководителя театра «Предел» Владимира Деля.

Сейчас же подписан договор со столичным театром, и актер знакомится с репертуаром.

– Для меня это важный и серьезный шаг. Я участвовал в паре проектов художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, и он дал мне возможность продолжить совместную работу. Очень надеюсь, что не подведу его, – рассказал Михаил Сиворин.