На скользком перекрестке в Рязани снова случилось массовое ДТП (фото)

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-27T13:40:49+03:00

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Утром в воскресенье, 27 января, около ТЦ «Глобус» в Рязани – на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии – опять случилось массовое ДТП. По словам очевидцев, сначала произошла одна авария, а следом прямо рядом с ней вторая: Renault Kaptur буквально занесло на Renault Logan, у которого в итоге вмята дверь.

Фото: Пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

На месте работают сотрудник Госавтоинспекции, официальной информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в пятницу в соцсети ВКонтакте появилось видео момента ДТП ровно на том же перекрестке: на записи отчетливо видно, как автомобили, поворачивающие здесь, при завершении маневра капитально заносит вправо. Выровнять траекторию удалось не всем, в итоге – за несколько секунд три машины подряд выносит на обочину, две из них при этом столкнулись друг с другом.

Судя по аварии уже воскресным утром, и комментариям водителей, проезжавшим этот участок в последние дни, лед с асфальта так и не убрали.