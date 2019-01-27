2019-01-27T13:22:37+03:00
Общество

В начале недели порывистый ветер с мокрым снегом из Рязани не уйдет

Гололед при этом – тоже
Мария БЛИНОВА
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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал предварительный прогноз погоды на начало будущей рабочей недели.

В понедельник, 28 января, нас ожидает облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. Ночью в отдельных районах региона метель.

Днем налипание мокрого снега обещают, но не повсеместно, а местами. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, причем ночью с порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью по области -5…-10ºС, в Рязани -7…-9ºС. Днем воздух по области прогреется до 0…-5°С, в Рязани столбики термометров замрут в диапазоне -1…-3ºС.

Во вторник, 29 января, ветер чуть стихнет – с юго-востока он будет дуть со скоростью 5-10 м/с, однако порывов уже не обещают. При этом переменная облачность, а снег лишь местами и то небольшой.

Ночью по области -5…-10ºС, в Рязани -6…-8ºС. Днем во вторник регионе -1…-6°С, в Рязани, по предварительному прогнозу, -2…-4ºС.

Внимание: оба дня на дорогах гололедица!

Кстати, самым теплым за всю историю наблюдений 28 января было в 1932 году – тогда температура поднялась до +2.1ºС. Самым же морозным этот день был в 1942 году, когда термометры показали -31.8ºС

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