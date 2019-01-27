В понедельник холодную воду отключат на трех улицах Рязани
В понедельник, 28 января, в ряде домов на трех улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба областного центра. Холодного водоснабжения не будет из-за ремонтных работ на водопроводе, уточняет МП «Водоканал города Рязани».
С 9.30 до 16.00 холодную воду отключат по адресам:
– улица Загородная, д. 4, д. 4а, д. 8, д. 12, д. 22а, д. 22 корп. 4 и д. 22 корп. 5
– улица Полиграфистов, д. 7
– улица Попова, д. 55.
Напомним, что в случае неудовлетворительной работы жилищно-эксплуатационных организаций (УК и ТСЖ), звонить можно в:
– Государственную жилищную инспекцию области – 21-78-40
– управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города – 27-46-27.