В понедельник холодную воду отключат на трех улицах Рязани

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-27T10:34:21+03:00

ХВС не будет с 9.30 до 16.00

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В понедельник, 28 января, в ряде домов на трех улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба областного центра. Холодного водоснабжения не будет из-за ремонтных работ на водопроводе, уточняет МП «Водоканал города Рязани».

С 9.30 до 16.00 холодную воду отключат по адресам:

– улица Загородная, д. 4, д. 4а, д. 8, д. 12, д. 22а, д. 22 корп. 4 и д. 22 корп. 5

– улица Полиграфистов, д. 7

– улица Попова, д. 55.

Напомним, что в случае неудовлетворительной работы жилищно-эксплуатационных организаций (УК и ТСЖ), звонить можно в:

– Государственную жилищную инспекцию области – 21-78-40

– управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города – 27-46-27.