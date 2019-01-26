Вратарь ХК «Рязань» Петр Кочетков сыграет на третьем этапе Еврохоккейтура

26 Янв. 22:56 2019-01-26T22:56:29+03:00

25 января Кочетков был заявлен вторым вратарем на встречу ХК "Рязань" со "Звездой" Фото: Павел АВЕРИН

Он был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде

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25 января тренерский штаб сборной России огласил состав на третий этап Еврохоккейтура, который пройдет 7-10 февраля в Стокгольме. Сборная России первый матч проведет 7 февраля против команды Финляндии, встреча будет вынесенной и пройдет в Ярославле. 9 февраля россияне сыграют со шведами, 10 февраля - с чехами.

При этом гендиректор ХК «Сочи» Сергей Воропаев считает приглашение 19-летнего вратаря авансом. Об этом он сообщил ТАСС.

- Конечно, это аванс, на таком уровне он еще не играл. Он сам это все прекрасно понимает, очень разумно оценивает. Безусловно, вызов в сборную и тренировки там пойдут ему на пользу, - отметил Воропаев.

23 января Кочетков провел матч регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (0:1), в котором отразил 25 бросков, после чего был отправлен в ХК «Рязань».

- Играет роль физическая и психологическая готовность молодого парня, по совокупности этих факторов его отправили в команду ВХЛ, потому что нужна игровая практика. Психологически ему там попроще, - пояснил Воропаев.

С большой долей вероятности можно утверждать, что рязанские болельщики увидят Кочеткова «на боевом посту» 27 января в домашнем матче с воскресенским «Химиком».