В выходные дни коммунальщики Рязани будут работать круглосуточно

26 Янв. 19:57 2019-01-26T19:57:14+03:00

При такой "расстановке" дороги и улицы не почистишь. Фото: Владимир ФРОЛОВ

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В связи с ухудшением погодных условий городские коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, по графику круглосуточного дежурства. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В выходные дни механизированная уборка и обработка пескосоляной смесью проезжей части дорог общего пользования будет проводиться во всех районах областного центра. С 22.00 до 6.00 будут убирать прилотковые части дорог и территории остановок.

Администрация Рязани обращается к автовладельцам с просьбой не оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех работе уборочной техники.