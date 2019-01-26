2019-01-26T15:06:00+03:00
Общество

В Рязанской области резко ухудшится погода

Ожидается обильный снегопад, метель и порывистый ветер
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По данным от 26 января филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие часы на территории Рязанской области ожидается снег, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее. При этом усилится юго-восточный ветер, порывы будут достигать 12-17 м/с. Автолюбителям необходимо обратить внимание, что на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Явления сохранятся до конца суток 26 января.

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