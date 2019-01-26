Рецидивист поживился имуществом продавца кафе на рязанском автовокзале

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-26T14:20:57+03:00

Вор со стажем провел в местах заключения 25 лет и собирается туда снова

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В полицию обратился 26-летний рязанец, который сообщил, что во время рабочей смены в кафе на Центральном автовокзале Рязани у него с прилавка пропал смартфон. По его словам, он лишь «на минуту» потерял из виду свой мобильник и аппарат пропал.

Перед этим в кафе заходили несколько посетителей. Получив описание их внешности, оперативники опросили всех, кто по роду занятий много времени проводят на территории автовокзала. Предположительно, к к краже мог быть причастен неднократно судимый за кражи 68-летний житель Рязанской области. В местах лишения свободы он провел более 25 лет, в августе прошлого года в очередной раз вышел на свободу.

Сотрудники уголовного розыска хорошо представляют, где могут проводить время люди с таким «послужным списком», поэтому вскоре оперативники нашли в Рязани пожилого человека с обширным криминальным прошлым. Версия полицейских о причастности мужчины к хищению полностью подтвердилась. Мобильник он успел сбыть и даже частично потратил деньги на алкогольные напитки.

В отношении вора-рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет — уточняет пресс-служба регионального УМВД.