ХК «Рязань» проиграл «Звезде» прежде всего в силовых единоборствах

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-26T13:05:02+03:00

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25 января ХК «Рязань» в очередном туре «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» принимал фарм-клуб столичных армейцев - «Звезду». В первом противостоянии этого сезона молодые москвичи оказались сильнее 2:1.Так что реванш был вполне ожидаем.

Тем паче, что из стана горожан пришли новости о том, что в Рязань вот-вот приедут Кочетков, Полунин и Хлопотов. Мы писали о том, что при таком раскладе проигрыш будет если уж не позором, то полным фиаско. Но Кочетков с Хлопотовым в город на Оке прибыли в 4 утра в день матча, и в составе мы их не увидели. А один Полунин был в поле не воин..

Болельщики в предвкушении победы родной командыФото: Павел АВЕРИН

Место в воротах занял Денисов и… На второй минуте шайба после броска Ртищева затрепыхалась в сетке за его спиной. Хозяева натужно атаковали, всего за период 8 раз попав в створ ворот соперника, но количество однажды наконец-то переросло в качество. Частично выздоровевший Рукин сделал 1:1. Не успели еще отзвучать победные фанфары на трибунах, а самые голосистые из зрителей еще не перестали скандировать фамилию Андрея, как внезапно наступила тишина. Через 25 секунд Каницкий вновь вывел амбициозных гостей вперед.

Второй период прошел в яркой силовой борьбе, которую чаще проигрывали более возрастные подопечные Павла Десяткова.

Борьба шла на каждом участке льдаФото: Павел АВЕРИН

Но атаки рязанцев становились все яростнее, и «Иванов № 98» уравнял шансы соперников. Потом удалили Силаева — большинство не реализовано... На 36 минуте коллега по звену Каницкого Лобанов изменил цифры на табло в пользу «Звезды».

Казалось бы, в 2:3 не было ничего страшного. Но это лишь казалось. Армейская молодежь показала выучку и класс, сыграв по счету. Но это не было перепасовкой — борьба продолжалась на каждом участке льда, да так, что капитану «Звезды» Силаеву и рязанскому бомбардиру Иванову пришлось заканчивать матч в образе «масочников». Причем, 98 номера рязанской команды так приложили о борт, что полотенце на скамейке запасных моментально напиталось кровью. Арбитры безмолвствовали…

Иван Иванов получил серьезное повреждение.Фото: Павел АВЕРИН

У рязанской команды были шансы не только сравнять счет, но и довести дело до победы. Статистика — вещь упрямая: хозяева чаще в два раза попадали в створ ворот Самойлова, но происходило это как-то скорее безыскусно. Да еще и столичный хитрец-голкипер сдвинул ворота вовремя.

"Рязань" так и не смогла переломить ход встречи.Фото: Павел АВЕРИН

В этот момент Высоцкий спел бы: «А в ответ — тишина...». У полосатых представителей Фемиды повязки на глазах были из слишком плотной ткани, вероятно зеленого цвета.

Болельщик рязанской дружины Сергей Лазарев:

- Такое ощущение, что команда вышла на лед, а защитники остались на скамейке запасных...

- Игра была, как в плей-офф, - опытный капитан «Рязани» Артем Седунов знает,о чем говорит. - Накал, борьба. Очень обидно, что проиграли. Силовую борьбу-то вели, просто проигрывали ее. Голы — результат того, что соперник воспользовался нашими же ошибками: дурацкие ошибки — дурацкие голы. Три гола пропустили, это много. Но и забивать должны больше!