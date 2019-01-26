2019-01-26T09:24:33+03:00
Происшествия

Предприимчивую бабулю из рязанской глубинки ждет статья УК за незаконную торговлю спиртным

66-летняя жительница Тумы ранее уже попадала в поле зрения полиции
Иван АНТОНОВ
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Сотрудники ОМВД России по Клепиковскому району возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тумы. Она подозревается в неоднократной торговле спиртосодержащей жидкостью на дому. Об этом сообщил сайт ведомства.

В полицию поступали заявления от жителей Тумы, живших по соседству с «пьяной лавочкой». Именно у этого дома часто появлялись изрядно подвыпившие люди, случались конфликты и ссоры. Полицейские провели проверку и установили, что 66-летняя жительница поселка незаконно торгует из дома спиртосодержащей жидкостью. В отношении нарушительницы составили административный протокол. Торговля спиртным прекратилась. Как оказалось, местная бутлегерша лишь затаилась.

На днях участковый уполномоченный обратил внимание, что вокруг этого дома вновь кружат нетрезвые мужчины — пенсионерка снова начала торговать спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения из своего дома. По материалам, собранным полицейскими, в отношении энергичной бабули было возбуждено уголовное дело по ст.171.4 УК РФ. Ей грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей.

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