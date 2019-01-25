2019-01-25T19:20:51+03:00
Происшествия

Рязанский суд рассмотрел дело о попытке изнасилования, которую предотвратили случайные свидетели

Молодому человеку дали три с половиной года тюрьмы
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В начале года «Комсомольская правда» рассказывала о том, что Михайловский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области передал в суд дело в отношении 19-парня, пытавшегося изнасиловать 42-летнюю женщину.

Установлено, что 1 августа 2018 года молодой человек в состоянии токсикологического опьянения ехал на велосипеде по одному из садоводческих товариществ Пронского района. Ему встретилась незнакомая женщина, которая интересовалась, как добраться до определенного места. Парень предложил подвести незнакомку на велосипеде. Та, не предполагая ничего плохого, согласилась.

Проехав незначительное расстояние, поняв, что направляются они в противоположную сторону, пассажирка спрыгнула с багажника. Молодой человек, действуя умышленно, повалил женщину на землю и стянул с нее одежду…

Все этого происходило среди белого дня. На крики потерпевшей прибежали другие обитатели садоводческого товарищества. Парень скрылся, оставив на месте преступления велосипед и свой телефон. Спустя какое-то время его задержали сотрудники полиции.

24 января Пронский районный суд огласил приговор молодому человеку. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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