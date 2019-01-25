2019-01-25T18:10:52+03:00
Общество

Молочкой-фальсификатом в Рязанской области кормили детей, рожениц и больных

ИП Исаев В.Н. через различные ООО поставлял сомнительную продукцию во множество соцучреждений
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рыбновском районном суде рассмотрели иск Роспотребндзора к ИП Исаеву В.Н. Ответчик через различные ООО поставлял фальсифицированную молочную продукцию в различные учреждения, в основном лечебные и образовательные.

В частности, через ООО «СкайМилк» поддельное сливочное масло и творог поступали в десяток мест, включая областные перинатальный центр, наркологический и кожно-венерологический диспансеры, детский туберкулезный санаторий «Кирицы», детский сад №102, школу-интернат №26 и другие.

При этом инициатором судебного разбирательства стало ООО «Альянс», так как на этикетках продукции сомнительного происхождения рядом с названием фирмы-пустышки был указан адрес принадлежащего ему завода в Пронске. Кроме того, как сообщает пресс-служба суда, Исаев наводнил соцучреждения фальсификатом под другими личинами, зарегистрированными в разных регионах: ООО «Восток Молоко», ООО «Март», ООО «Ливад», ООО «ТРЕЙД-ЛАЙН», ООО «Вариант», ООО «Сырная долина», ООО «Молодел», ООО «Кварта». В «продуктовой линейке» недобросовестного поставщика помимо уже названных наименований имелись питьевое молоко и сыры.

Действия Исаева, а именно организованные им поставки, признали противоправными, обязав ответчика «довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 дней». Из других мер наказания упоминается только штраф в размере 20 тысяч рублей, наложенный на предпринимателя еще в мае 2018 года.

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