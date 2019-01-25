2019-01-25T17:30:57+03:00
Происшествия

На скользком перекрестке в Рязани автомобили катаются буквально (видео)

Поверхность дороги здесь напоминает скорее каток
Мария БЛИНОВА
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В группе Дороги Рязани в социальной сети ВКонтакте появилась запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент ДТП на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Авария произошла днем в пятницу, 25 января.

На записи отчетливо видно, что все автомобили, поворачивающие на этом перекрестке, при завершении маневра капитально заносит вправо. Несколько машин преодолевают занос благополучно, выравнивая траекторию и в итоге выезжая на прямую. Однако одному из автомобилей этого сделать не удалось – легковушку буквально сносит на обочину. Следом по той же траектории к нему под бок приносит второе авто, а спустя пару секунд в зад первой машины врезается третий участник дорожного движения – эту легковушку притянуло к обочине ровно по той же траектории, что и две предыдущих.

Участники группы уже прокомментировали аварию: по словам одного из пользователей, он сам недавно проезжал этот участок и именно на нем самый настоящий гололед.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал.

Рязань ДТП Касимовское ш. - ул.Советскои Армии 25 января..

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