2019-01-25T16:28:05+03:00
Общество

У рязанских управляющих компаний заберут деньги за вывоз мусора

Участники круглого стола в ОНФ поделились своими планами и идеями об утилизации отходов
Константин МОГИЛИН
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25 января в рязанском отделении Общероссийского народного фронта состоялся круглый стол, участники которого обсудили мусорную реформу и раздельный сбор твердых бытовых отходов. Участие в беседе приняли общественники, чиновники и представители компании «Эко-Пронск», ставшей победителем конкурса на определение регионального оператора по обращению с ТКО.

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов сообщил, что хоть регионального оператора выбрали в конце прошлого года, однако приступить к работе он сможет только через несколько месяцев - после того как будет завершен ряд процедур.

- Предполагается, что плата за вывоз ТКО на территории всей области будет единой и рассчитываться она будет с человека. Размер тарифа пока не утвержден. Сейчас в регионе отдельной строчки в коммунальных платежках за вывоз ТКО нет, плата за это включена в раздел «содержание жилья».

Вместе с этим чиновник пояснил, что с появлением платы за вывоз мусора равнозначно должна уменьшиться плата за содержание жилья. А тщательный контроль за этим должна вести государственная жилищная инспекция.

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