2019-01-25T16:00:45+03:00
Спорт

ХК «Рязань» в оптимальном составе готов побеждать «Звезду»

По статистике москвичи гораздо неувереннее чувствуют себя в гостях, нежели на Ленинградском проспекте
Павел АВЕРИН
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Петр Кочетков и его команда бросает вызов "Звезде". Фото: страница VK Рязань fansПетр Кочетков и его команда бросает вызов "Звезде". Фото: страница VK Рязань fans
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Команда Павла Десяткова набрала ход и уверенно чувствует себя в зоне плей-офф. В январе «Рязань» одержала пять побед в шести встречах, в том числе дважды отыграла «на ноль». Один из «сухарей» на счету 19-летнего Петра Кочеткова, лучшего вратаря недавнего молодежного чемпионата мира. 23 января он дебютировал в КХЛ в составе «Сочи». Последний рубеж «Рязани» тем временем в двух последних матчах защищал Сергей Денисов, начинавший сезон в «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Самый результативный игрок рязанцев - бывший форвард «Звезды» Артем Прохоров, набравший 26 (9+17) очков. «Горожан» явно усилят делегированные из «Сочи» Вадим Хлопотов и Андрей Полунин. Место в воротах скорее всего займет Петр Кочетков.

Летом «Звезда» сменила главного тренера – вместо Бориса Миронова бразды правления в руки взял Владимир Чебатуркин. Стартовала команда бодро, в первых десяти матчах одержала 8 побед. С середины октября дело с набором очков стало обстоять уже не так весело. Но начального разгона хватает на то, чтобы вполне уютно себя чувствовать в самой середине зоны плей-офф.

В рамках ВХЛ команды провели между собой семь матчей, в которых армейцы победили трижды. Одна из этих побед пришлась на матч первого круга - 2:1. При сумасшедшей поддержке рязанских болельщиков это будет сделать крайне проблематично.

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