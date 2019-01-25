Рязанская прокуратура закрыла 20 порно-сайтов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-25T15:08:12+03:00

Вход на ресурсы был доступен любому желающему без регистрации и подтверждения возраста

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По ходатайству прокуратуры Советского района за минувший год суды закрыли 20 порно-сайтов. В ведомстве отметили, что размещенные в сети материалы могут наносить вред здоровью детей, их нравственному и духовному развитию.

- Вход на ресурсы был свободный, для просмотра контента регистрации не требовалось. Материалы передали в районный суд. Там согласились, что сайты содержат запрещенную информацию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Решениями Октябрьского районного суда доступ к этим интернет страницам заблокирован.