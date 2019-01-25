2019-01-25T14:47:48+03:00
Общество

В Рязанской области впервые нашли поддельную банкноту в 2 тысячи рублей

Число фальшивых тысячных купюр резко сократилось
Мария БЛИНОВА
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В прошлом году в Рязанской области выявили 244 фальшивых денежных знака Банка России. Это на 39 меньше, чем за год до этого, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка.

Больше всего среди них банкнот в 5 тысяч – более 170 штук, что на полсотни больше выявленных 2017-м.

На втором месте купюры в 1 тысячу – 67 штук. Их количество напротив резко сократилось (минус почти сотня). Фальшивых банкнот в 50, 100 и 500 рублей обнаружили буквально несколько единиц.

Новинку прошлого года, то есть купюру в 2 тысячи, в регионе тоже обнаружили – пока одну.

Что касается иностранной валюты, то выявили: 6 банкнот в 100 долларов США и по одной купюре в 50 и 100 Евро. Это сравнимо с уровнем позапрошлого года.

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