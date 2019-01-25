Первый секретарь обкома КПРФ Денис Сидоров поздравил рязанских студентов с праздником

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-25T14:10:57+03:00

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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с прекрасным, радостным праздником – Днем студента.

Студенческие годы – самый интересный, яркий, насыщенный и запоминающийся период жизни. В это время закладывается фундамент будущих успехов и профессионального роста. Недаром Татьянин день и у нынешних, и у бывших студентов ассоциируется с молодостью, романтикой, горячим желанием достичь вершин знаний.

Особым, самым честным, светлым, радостным и плодотворным в истории нашего студенчества был советский период. За обучение не надо было платить – общество заинтересовано в том, чтобы путь в науку открывался по таланту и способностям, а не толщине папиного кошелька. Учеба была тесно связана с практикой – в мединститутах отдавали предпочтение поработавшим санитарами в больницах; в пединститутах – сельским школьникам, подменявшим учителей; в технических вузах – тем, кто поработал на заводах и стройках.

В студенческих строительных отрядах закалялся характер, формировались навыки работы в коллективе и выявлялись лидеры. Самодеятельные театры и ансамбли, кружки и студии приобщали студенческую молодежь к настоящему искусству, формировали культурный уровень. И все великие достижения Советской эпохи – выход в космос и мирный атом, авиарекорды и уникальные станки, которые не мог делать никто в мире, научные открытия и замечательная медицина – неразрывно связаны с советской системой высшего образования.

Заверяю вас, что Коммунистическая партия делала, делает и будет делать все возможное для сохранения и развития лучших традиций советской системы работы со студентами – высокого качества знаний, бесплатного образования, достойной стипендии.

В сегодняшних условиях как никогда нужна ваша поддержка, ваше гражданское сознание. Ведь активная жизненная позиция, творческие идеи, инициатива молодежи и студенчества во все времена были движущей силой развития общества.

В этот день я желаю всем вам полезных открытий, новых знаний, веселых друзей, увлекательного студенческого досуга, а на всех экзаменах – ни пуха, ни пера!

С уважением, первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров.

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