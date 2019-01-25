Родители школьников Советского района Рязани продегустировали еду в столовых

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-25T13:55:11+03:00

И оставили в анкетах свои замечания и пожелания

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В школе №73 облцентра организовали встречу родителей и специалистов, ответственных за питание детей. На пробу родителям предоставили блюда 15-дневного меню школ Советского района Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Но в начале прошла беседа: об организации питания гостям рассказали сотрудники администрации, МП «Детское питание», технолог муниципального предприятия и специалист Роспотребнадзора.

Попробовав более 20 завтраков и обедов, родители узнали и рецепты супов, каш, салатов и котлет. А одновременно с дегустацией – заполнили специальные анкеты, в которых оставили и свои замечания и предложения. Их горадминистрация обещает учесть в будущем при составлении меню школьников.

Напомним, за два дня до этого аналогичная встреча прошла в Московском районе – в школе №47.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.