2019-01-25T13:23:40+03:00
Происшествия

Застряв в сугробе, юные рязанские угонщики бросили автомобиль

Искали их недолго
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли угон автомобиля Volkswagen у 60-летнего рязанца: вечером от дома на улице Бирюзова пропала его припаркованная машина.

После непродолжительных поисков автомобиль удалось найти. Его загнали в сугроб в гаражном кооперативе на окраине города и бросили. При этом на дверях и замке зажигания следов взлома оперативники не обнаружили.

Искать угонщиков решили среди знакомых владельца авто, имевших доступ к ключам. Среди них оказалась его 21-летняя приятельница.

- Выяснилось, что к самому угону девушка прямого отношения не имеет, так как в это время была занята личными делами. Однако компания, с которой общалась знакомая мужчины, имела сомнительную репутацию и оперативники решили проверить, чем занимались ребята в часы преступления, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оказалось, что к угону причастны трое ее знакомых в возрасте 16-17 лет. Полицейские узнали, что девушка обиделась на приятеля из-за алкоголя. Мужчина пару вечеров выпивал и рязанке это не понравилось. В отместку она отдала молодым приятелям ключ от авто, чтобы они покатались.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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