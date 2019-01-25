2019-01-25T13:13:00+03:00
Авто

В Рязанской области 44 человека погибли в ДТП с коммерческим пассажирским транспортом

Чтобы исправить плачевную статистику, полиция проводит специальные рейды
Антон КОНОВАЛОВ
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За 2018 год в Рязанской области в 257 ДТП с участием транспорта коммерческих перевозчиков погибли 44 человека, еще 384 – пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД, подводя итоги профилактических мероприятий.

Чуть меньше половины упомянутых инцидентов, а именно 115, спровоцировали шоферы автобусов. По их вине не стало 12 человек, а 169 получили травмы.

Всего за год полицейские провели 163 проверки, причем почти каждая вторая была внеплановой. За нарушения оштрафованы 33 должностных лица, 7 организаций и 1 индивидуальный предприниматель.

ГИБДД, которая проводила расследования по фактам проступков водителей, наказала 90 юрлиц и свыше 700 человек. Огромное количество претензий возникло у автоинспекторов из-за нарушений ПДД (10133) и неисправностей автобусов (1158), причем 20 транспортных средств сняли с рейса и эвакуировали. Кроме того, у перевозчиков в сотнях случаев отсутствовали или не работали тахографы.

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