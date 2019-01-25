2019-01-25T12:27:00+03:00
Экономика

В Рязанской области уменьшили прожиточный минимум

Динамика отрицательная для всех категорий населения
Антон КОНОВАЛОВ
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Постановлением от 24 января министерство труда и социальной защиты населения установило прожиточный минимум за IV квартал 2018 года. Напомним, эта величина применяется, в том числе, при расчете некоторых социальных выплат, формирования бюджетных программ и должна учитывать динамику потребительских цен…

Прожиточный минимум на душу населения по сравнению с предыдущим уменьшен на 3,5% и составил 9474 рубля. Значение для трудоспособного населения теперь на 3,4% ниже – 10260 рублей.

Для пенсионеров прожиточный минимум определен на уровне 7915 рублей, что на 2,8% уступает III кварталу 2018-го. Однако сильнее всего общая тенденция сказалась на категории детей – минус 5,7%, 9264 рубля.

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