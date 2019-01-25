На заснеженной рязанской дороге Opel вынесло на встречку под грузовик

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-25T11:08:38+03:00

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В четверг, 24 января, около 8.40 в Скопинском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случила на 285 км трассы Р22 «Каспий».

36-летний водитель на легковушке Opel, по предварительной информации, превысил скорость – не учтя погодные условия: при торможении автомобиль занесло и он врезался в ехавший по встречке грузовик Scania с полуприцепом. В результате водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 получили травмы. В регионе произошло 34 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1716 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.