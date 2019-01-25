2019-01-25T11:21:34+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке во время поминок сгорел дом

К приезду пожарных от строения осталось только пепелище
Константин МОГИЛИН
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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24 января в поселке Тырница Путятинского района во время поминок сгорел дом. В этот день гости прощались с хозяином жилища. Когда люди вышли на улицу подышать воздухом, то увидели в районе крыши пламя и сразу вызвали пожарных.

– К нашему приезду деревянный дом уже был полностью охвачен огнем. Сейчас выясняем, от чего произошло возгорание. Главное, что нет жертв. Рядом стоящие постройки не пострадали, - приводит слова инженера ПСЧ №34 ГПС по охране села Путятино Андрея Гальцова издательство «Пресса».

Тушить возгорание выезжали два пожарных автомобиля и четверо огнеборцев.

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