Рязанским школьникам напоминают о необходимости подать заявление для итогового собеседования

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-25T15:30:54+03:00

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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области напоминает, что для участия в итоговом собеседовании по русскому языку нужно подать заявление – и сделать это не позже 30 января. Заявления необходимо подать непосредственно в школе.

Для выпускников 9 классов итоговое собеседование стало обязательным с прошлого учебного года – это условие допуска к государственной итоговой аттестации.

Школьники должны будут выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение отводится в среднем 15 минут. Результата у собеседования может быть два – зачет или незачет.

Основной срок проведения 13 февраля. Те, кто получит незачет или не явится по уважительной причине, смогут пройти собеседование 13 марта или 6 мая.