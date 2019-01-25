Рязанца оштрафовали за свастику в соцсети

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-25T10:30:10+03:00

Молодой человек разместил на своей страничке «Вконтакте» запрещенный символ

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Спасский районный суд признал местного жителя виновным в публичной демонстрации символа Третьего рейха.

Проводя мониторинг социальной сети «Вконтакте», полицейские увидели на страничке одного из пользователей свастику. Это считается нарушением административного законодательства, поэтому материалы были переданы в суд.

- Вина молодого человека доказана протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, объяснениями правонарушителя и актом наблюдения, - сообщили в пресс-службе райсуда.

На процессе парень полностью признал свою вину, рассказав, что запрещенный в России символ разместил просто так, не имея никакого умысла на призыв или пропаганду нацизма.

Суд назначил нарушителю закона наказание в виде штрафа – 1 тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.