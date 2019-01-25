Рязанца оштрафовали за свастику в соцсети
Спасский районный суд признал местного жителя виновным в публичной демонстрации символа Третьего рейха.
Проводя мониторинг социальной сети «Вконтакте», полицейские увидели на страничке одного из пользователей свастику. Это считается нарушением административного законодательства, поэтому материалы были переданы в суд.
- Вина молодого человека доказана протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, объяснениями правонарушителя и актом наблюдения, - сообщили в пресс-службе райсуда.
На процессе парень полностью признал свою вину, рассказав, что запрещенный в России символ разместил просто так, не имея никакого умысла на призыв или пропаганду нацизма.
Суд назначил нарушителю закона наказание в виде штрафа – 1 тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.