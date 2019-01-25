На оптовой базе в Рязани изъяли и уничтожили партию винограда

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-25T09:56:36+03:00

Продукция была обезличена, а потому оказалась вне закона

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В Рязани Россельхознадзор изъял и уничтожил 10 килограммов свежего винограда. Это стало результатом рейда на территории ЗАО «ТПК на Шабулина».

- Документы, подтверждающие законность ввоза продукции на территорию региона отсутствовали, маркировка с упаковки незаконно удалена, продукция обезличена, - обосновал надзорный орган предпринятые его сотрудниками меры.

В результате по «антисанкционному» закону от партии винограда избавились на полигоне механическим способом.