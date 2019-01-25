Убившему односельчанина рязанцу удалось избежать тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-25T09:35:57+03:00

Суд признал, что это было необходимо для самообороны

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Спасский районный суд рассмотрел уголовное дело по статье «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла в доме подсудимого, когда тот распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились, гость схватился за нож и попытался ударить хозяина. Выбив из его рук нож, владелец дома повалил напавшего на пол, подобрал нож и несколько раз ударил гостя. Мужчина скончался на месте. После этого хозяин спрятал тело в подполе, вымыл нож и замыл следы крови в комнате.

При рассмотрении уголовного дела, суд поменял статью на «убийство, при превышении пределов необходимой обороны», поскольку признал угрозу гостя реальной: он был пьян, агрессивен, предъявлял необоснованные претензии и характеризовался отрицательно.

– Учитывая обстановку, возникшую во время конфликта, у подсудимого были достаточные основания опасаться за свою жизнь и здоровье, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год 11 месяцев. Мужчина останется на свободе, но теперь должен дважды в месяц являться для регистрации.