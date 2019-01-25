На выходные в Рязанской области прогнозируют потепление и метели

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-25T09:08:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный филиал Гидрометцентра рассказал, какой погоды ждать жителям Рязанской области в выходные. Если 26 января будет еще достаточно морозно, то уже 27-го числа температура поднимется выше нормы.

Так, согласно предварительному прогнозу, в субботу по области ожидается -19…-24 (местами до -26) ночью и -9…-14 днем. В светлое время суток воскресенья потеплеет до -4…-9 градусов, в Рязани до -4…-6.

Оба дня могут принести небольшой, местами умеренный снег. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 17 метров в секунду, местами метель.